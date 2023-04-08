Решить главную задачу СВО: комбат выступил с громким заявлением

Решить главную задачу СВО: комбат выступил с громким заявлением
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на фронте обострилась

Армия Российской Федерации в самое ближайшее время столкнется с необходимостью решить основную задачу спецоперации по демилитаризации украинского государства. С таким заявлением выступил знаменитый комбат группы "Восток" Александр Ходаковский.

Опытный военный эксперт подчеркнул, что нашим бойцам кровь из носу нужно дать самый решительный отпор во время контрнаступления украинских боевиков. От успеха этого предприятия будет зависеть весь дальнейший ход развития событий, уверен Ходаковский.

Специалист подчеркнул, что отпор должен быть такой силы, чтобы даже тактический успех украинских вояк в итоге обернулся для них полным разгромом. Тогда Армия России в дальнейшем сможет полностью перехватить инициативу и довести начатое 24 февраля прошлого года дело до конца.

Тем временем, Вооруженные силы нашей страны продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. "Пятый канал" публикует лучшие кадры из зоны спецоперации за день.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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