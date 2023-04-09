В России формируют спецгруппы для уничтожения танков НАТО

Разработана целая методика

Глава Центра боевой подготовки Вооруженных сил России Евгений Арифулин сообщил, что РФ приступили к подготовке спецгрупп, обладающих навыками для уничтожения западных танков, которые появились на вооружении ВСУ.

Уже разработаны методические рекомендации, организована "методика выполнения".

Центр, указал Арифулин, занимается организацией соответствующей работы по подготовке.

"Пятый канал" сообщает об успехе российских штурмовых подразделений в Бахмуте – противник держится за трассу на Часов Яр, которая является единственной дорогой, доступной для отступления.