Позиции противника сровняли с землей

На полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства не прекращаются ожесточенные бои. Сегодня, 10 апреля, стало известно, что штурмовая авиация нашей армии при поддержке тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" разгромили украинские позиции в Донбассе.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мощный удар был нанесен по скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении.



Отмечается, что штурмовики использовали неуправляемые ракеты и успешно уничтожили украинских боевиков. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-бюро группировки "Центр" Александр Савчук. Такую информацию публикует телеканал "360".



Интернет-издание "Общественная служба новостей" добавляет, что мощный удар "Солнцепеками" не оставил противнику шанса на спасение. Термобарические снаряды сровняли позиции украинских боевиков с землей. Бойцы российской Армии продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

