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Российским подразделениям удалось освободить три четветри территорий Бахмута (Артемовск) в ходе продолжительных боев. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее он приезжал в город с визитом. По его словам, ему было важно лично увидеть все, что осталось от населенного пункта после ожесточенного столкновения с ВСУ. Пушилин отметил, что Бахмут практически разрушен и во всем виновата украинская сторона, которая не жалеет ресурсов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Участи незалежных не позавидуешь