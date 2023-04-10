Российские войска освободили 75% Бахмута

Город практически разрушен

Российским подразделениям удалось освободить три четветри территорий Бахмута (Артемовск) в ходе продолжительных боев. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее он приезжал в город с визитом. По его словам, ему было важно лично увидеть все, что осталось от населенного пункта после ожесточенного столкновения с ВСУ. Пушилин отметил, что Бахмут практически разрушен и во всем виновата украинская сторона, которая не жалеет ресурсов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".