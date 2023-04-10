ВС РФ ответили на переброску ВСУ к российским границам

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В минувшее воскресенье российские войска атаковали мост, который использовался диверсантами для вылазки в Брянскую область. Для этого были задействованы Су-34.
Российские самолеты нанесли два удара с помощью ракет Х-29ТД. Первый позволил обвалить половину пролета моста, второй полностью ликвидировал возможность для ВСУ перебрасывать подразделения к российским границам.
Участи незалежных не позавидуешь