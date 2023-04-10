Провокации в Черном море не удались

Утечка американских документов о ситуации около Крыма в сентябре прошлого года стала большим позором для Великобритании. По словам китайских журналистов, Москва смогла опозорить Лондон и Вашингтон одновременно.

Также обозреватели отреагировали на сведения о перехвате британского самолета RC-135 над Черным морем. Они утверждают, что в этой ситуации репутация Лондона дважды пошатнулась – в первый раз из-за самих действий российских военных, а во второй из-за заявлений британских министров.

В документах говорится, что российские истребители едва не сбили британский разведчик, однако в Великобритании почему-то решили об этом промолчать. По словам китайцев, это говорит о трусости руководства страны.

Они отметили, что Лондон регулярно делает агрессивные заявления, но как только доходит до принятия важных решений, дают заднюю и прячатся за спинами у американцев. Их, к слову, ранее тоже российские войска выставили в неприглядном свете с помощью инцидента над Черным морем.

"Это позор, Британия превратилась из некогда могущественной империи в государство, которое прячется за спинами у союзников",

– подытожили в Китае.

