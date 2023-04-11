Одна страна предала США ради помощи России в СВО

Власти готовились тайно отправить Москве вооружения

Президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси приказал изготовить для России 40 тыс ракет для тайной помощи российским военным в зоне СВО, говорится в опубликованных ранее секретных документах Пентагона. При этом страна считается одним из ближайших партнеров США на Ближнем Востоке, а также крупным получателем американской помощи, сообщает The Washington Post.

Утечка датирована 17 февраля 2023-го года. В ней указывается содержание разговора Ас-Сиси с высокопоставленными египетскими военными. В нем он упоминает планы по поставкам в Россию ракет и пороха, а также требует держать все в секрете, чтобы избежать "проблем с Западом".

Военные, в свою очередь, отмечали, что поручат своим подчиненным работать посменно круглые сутки, если потребуется. Так они хотели "отплатить России за ранее неуказанную помощь".

В Египте, комментируя утечку, утверждают, что придерживаются тактики невмешательства в конфликт, пытаясь сохранять равную дистанцию с Россией и Украиной. Источники в американском правительстве утверждают, что так и не увидели какой-либо реализации плана поставок ракет в Москву в последнее время, сообщает URA.RU.

Журналисты напомнили, что после начала конфликта Египет оказался под большим давлением. Страна получает многомиллиардную помощь от США, а также остро зависит от поставок пшеницы из России и Украины.

"Предоставление оружия России для ее *спецоперации* на Украине стало бы потенциально взрывоопасным ходом для Египта",

– подытожили в статье, отмечает РИА ФАН.