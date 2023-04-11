Появились сведения о гибели бойцов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом

Конкретных цифр не приводят

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что во время штурма Бахмута (Артемовска) значительную роль играют вагнеровцы. Он признает, что гибель личного состава действительно есть, но она не соответствует тем масштабам, о которых пишут различные источники. По словам журналиста, людей с "горячечным взором" среди ЧВК нет.

Сладков отметил, что в составе "Вагнера" только те бойцы, которые не станут воплощать в жизнь самоубийственный план.

"Там люди очень дорого стоят в морально-нравственном отношении, в отношении экипировки, подготовки, истории каждого человека", – утверждает военкор.

Он отдельно подчеркнул, что вагнеровцы принимали участие в операциях не только на Украине, но еще и в Сирии, Ливии и Африке. И перед каждым бойцом стоит множество задач. Например, один человек способен выполнять функции стрелка, минометчика и снайпера.

Последние несколько месяцев ЧВК "Вагнера" задействованы в операции по освобождению Бахмута от украинских солдат. По данным Сладкова, им осталось взять около 20% территорий города под свой контроль, передает телеканал "360".