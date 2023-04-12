Сербия ответила на слухи о предательстве России

Власти открестились от поставок самолетов Украине

В слитых документах Пентагона сообщалось, что Белград намеревается передать Киеву летательные вооружения, несмотря на свою позицию невмешательства в конфликт. Официально президент республики Александр Вучич утверждал, что заинтересован в хороших отношениях с Москвой и не собирается поддерживать НАТО.

Министр оброны Милош Вучевич утверждает, что все сообщения о причатсности Сербии к поставкам вооружения на Украину – ложь.

"Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта", – приводит его слова телеканал "360".

Он напомнил, что Белград ранее неоднократно опровергал подобные слухи, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".