"Отличные ребята, я отношусь к ним с уважением": Пригожин о добровольцах ЛДНР

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "более чем удовлетворен" решением депутатов Госдумы принять закон, наделяющий статусом "ветерана боевых действий" бойцов добровольческих вооруженных формирований.
Предприниматель отметил, что с уважением относится к добровольцам из ополчения ЛНР и ДНР, которые получат соответствующие статусы и льготы. Однако бизнесмен отметил, что к бойцам ЧВК "Вагнер" это не имеет никакого отношения.
"Для чего это делается? Я думаю, для того, чтобы навсегда нас убрать из истории России. Мы готовы уйти из истории в обмен на то, что все победы будут отданы Великому Русскому Народу, но Виновные в поражениях будут найдены и наказаны", – цитирует слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее Евгений Пригожин в своих заявлениях не раз поднимал тему льгот для добровольцев и бойцов ЧВК "Вагнер", участвующих в СВО. С этим вопросом предприниматель также обращался к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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