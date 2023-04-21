Германия одобрила удары украинских боевиков по территории России

Германия одобрила удары украинских боевиков по территории России
Фото: www.unsplash.com
Со скандальным заявлением выступил министр обороны

Руководитель главного оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что считает абсолютно нормальной практикой удары украинских боевиков по территории Российской Федерации. Скандальное заявление политика вызвало широкий резонанс.

Высокопоставленный немец подчеркнул, что одобряет такую тактику ведения боевых действий до тех пор, пока Вооруженные силы Незалежной не нападают на мирные города и гражданские объекты. В частности, такую тактику можно применять для разрушения логистических цепочек.

"Не то что бы с удовольствием, но к примеру, для отрезания путей снабжения", – поразмышлял о насущном немецкий политик.

При этом немец добавил, что поставку киевскому режиму запрещенных видов вооружения допустить нельзя, несмотря на мольбы и уговоры Украины.

Стоит отметить, что в Кремле действия Североатлантического альянса вызывают понятную обеспокоенность. Сегодня НАТО угрожает безопасности России, передает слова Дмитрия Пескова телеканал "360".

Также известно, что НАТО раздумывает о том, чтобы начать поставлять украинскому государству мощные боевые самолеты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung ✓ Надежный источник
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