Киев возмущен до предела

Американский институт изучения войны в одном из последних отчетов заявил, что украинские военные начали сооружать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Такую информацию позже подтвердили и другие западные аналитики, которые сочли сведения вполне достоверными. После этого, как сообщили в украинском оперкомандовании "Юг", по рассекреченным позициям был нанесен мощнейший удар российскими военными.

В ВСУ уверяют, что заявления аналитиков были информационными вбросами – в действительности украинских солдат на левом берегу Днепра не было.

"Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитики, и что такое отчет о проведенной боевой работе", – выпалила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВС РФ применили очень мощный удар по указанному месту дислокации, задействуя авиацию и артиллерию. Она утверждает, что этот "информационный вброс" обернулся для Киева плохими последствиями.

Российские источники также отмечали, что ВСУ готовят плацдарм в Херсонской области. Украинская сторона, в свою очередь, уверяет, что атака была совершена по гражданским.