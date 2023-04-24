Мощнейший удар: США случайно дали ВС РФ наводку на позиции ВСУ

Мощнейший удар: США случайно дали ВС РФ наводку на позиции ВСУ
Фото: соцсети
Киев возмущен до предела

Американский институт изучения войны в одном из последних отчетов заявил, что украинские военные начали сооружать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Такую информацию позже подтвердили и другие западные аналитики, которые сочли сведения вполне достоверными. После этого, как сообщили в украинском оперкомандовании "Юг", по рассекреченным позициям был нанесен мощнейший удар российскими военными.

В ВСУ уверяют, что заявления аналитиков были информационными вбросами – в действительности украинских солдат на левом берегу Днепра не было. 

"Надо доверять достоверным источникам и понимать, что такое выводы аналитики, и что такое отчет о проведенной боевой работе", – выпалила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВС РФ применили очень мощный удар по указанному месту дислокации, задействуя авиацию и артиллерию. Она утверждает, что этот "информационный вброс" обернулся для Киева плохими последствиями.

Российские источники также отмечали, что ВСУ готовят плацдарм в Херсонской области. Украинская сторона, в свою очередь, уверяет, что атака была совершена по гражданским. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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