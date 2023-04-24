Пригожин прокомментировал перспективы развития ситуации на фронте

Глава «оркестра» также рассказал, что произойдет после взятия Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания RuNews24, прокомментировал перспективы развития ситуации на фронте в ближайшем будущем. По его словам, после взятия Бахмута украинская армия начнет "резать" бойцов формирования с флангов.



Пригожин отметил, что в задачи ЧВК "Вагнер" входит "перемалывание" противника и устранение возможностей собраться украинской армии в контрнаступление. По его словам, бойцы делают это более чем успешно. Однако свою работу он оценил на "три с минусом", так как "перемалывать" надо было больше. Глава "оркестра" также рассказал, что произойдет после взятия Бахмута. По его словам, ситуация вокруг города на 10 километров не изменится.

"Она будет ровно такой же. Те группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два. Поэтому они никаким образом никому сейчас вокруг не мешают, и оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт, если считать, что он будет после взятия Бахмута. После того, как мы возьмем Бахмут, безусловно, украинская армия воспользуется тем, что ЧВК "Вагнер" втянута внутрь города, будет резать нас с двух сторон с флангов. И поэтому я верещу по поводу флангов", – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Он отметил, что после этого президенту Украины Владимиру Зеленскому будет нужна "величайшая победа". Он не начал контрнаступление из-за дождей и желания испортить России празднование 9 Мая. По словам основателя ЧВК "Вагнер", все векторы сходятся в одну точку – Зеленскому необходимо ударить без промаха.