Киеву напомнили о данном обещании

Недавняя атака украинских дронов на Севастополь обернется неприятными последствиями для Украины, утверждают в Минобороны. В ведомстве напомнили, что ранее украинские представители давали обещание не вести боевых действий из района гуманитарного коридора, который был согласован под предводительством Турции. Однако события в ночь с 23 на 24 апреля показывают, что оно было нарушено.

В министерстве отметили, что после анализа маршрута атаковавших Крым дронов было установлено, что их запустили из одесского порта, который также задействуется для реализации зерновой сделки, сообщает телеканал "360". По договоренности с Анкарой Киев и Москва письменно обязались не использовать гуманитарный коридор, через который осуществляется перевозка грузов, для противостояния.

На этом фоне в Минобороны заявили, что ответной мерой российской стороны на продолжающиеся атаки Крыма станет выход России из "черноморской инициативы" после 18 мая. В сообщении отдельно подчеркнули, что причиной этого будут "террористические акции киевского режима", указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Севастополь был атакован двумя украинскими беспилотниками. По сообщению губернатора Развозжаева, всего было обнаружено два дрона: первый удалось уничтожить, второй взорвался самостоятельно, передает RT.