Разозлили Путина: стало известно о массовом увольнении генералов в зоне СВО

Разозлили Путина: стало известно о массовом увольнении генералов в зоне СВО
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Ушло, как минимум, четверо человек

Известный военкор Юрий Котенок утверждает, что еще 20 апреля российский президент Владимир Путин решил уволить сразу несколько высокопоставленных военных, которые командовали в зоне СВО. Своим указом глава, к примеру, снял командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова.

Также, по его словам, указ президента вынудил покинуть пост генерала армии Александра Дворникова, бывшего командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева и нескольких неназванных командиров. 

Аналитики ISW (американского Института изучения войны") считают, что это произошло из-за того, что военные разозлили Владимира Путина после наступления на Угледар, в результате которого якобы было много военных потерь. 

Сейчас, утверждает Котенок, Москва возлагает надежды на недавно переназначенного генерал-полковника Михаила Теплинского и ждет от него существенных результатов на поле боя. Официального подтверждения информации со стороны Кремля или Минобороны не было.

Ранее было принято решенее о переформировании командования Каспийской флотилией. Ее выведут из двойного подчинения и вернут главкому ВМФ России, поскольку сочли прежнюю систему управления неэффективной, сообщает телеканал "360"

Источник: BRIEFLY • Требует проверки
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