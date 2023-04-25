Новейшее российское оружие разнесло систему Starlink на Украине

Готовящееся контрнаступление было сорвано

Российским войскам удалось лишить ВСУ системы связи Starlink. На это обратил внимание обозреватель "Свободной прессы" Константин Ольшанский, ссылаясь на данные из секретных документов Пентагона.

Американские разведчики указывали, что ВС РФ задействовали новейшее электронное оружие "Тобол-1", с помощью которого из строя вышло порядка 1,3 тыс устройств компании Илона Маска – большинство из них действовало вблизи Бахмута.

""Убийца спутников" работает так. В результате наведенных помех прерывается передача сигнала, отправляемого с наземной станции на спутник. Барт Хендриккс уверен, что мощности "Тобола" позволяют также "ослеплять" даже американские навигационные спутники GPS или сбивать с курса американские ракеты MLRS для HIMARS", – поясняет журналист.

Изначально, по его словам, российские военные планировали лишить украинцев связи на 25 дней, но после того, как операция оказалась крайне успешной, работу РЭБ решили продолжить.