Бросили оружие: между российскими бойцами под Бахмутом произошел скандал

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Во время продолжающихся боев в Бахмуте (Артемовске) бойцы из ЧВК "Вагнера" пожаловались, что добровольцы из батальона "Поток" бросили свои позиции и оружие, оставив их неприкрытыми, что дало противнику возможность отвоевать часть территорий. По заявлению вагнеровцев, это произошло в лесопосадке к западу от города.
Бойцы утверждают, что смогли отбить позиции у ВСУ, после чего туда запустили добровольцев, которые должны были помочь вести сопротивление. Однако после новой атаки украинцев они бросились на утек, уверяют вагнеровцы.
После скандала в Сети появилось видео, на котором якобы участники батальона "Поток" обвинили во всем собственное руководство, которое не обеспечило их всем необходимым для участия в боевых действиях. ЧВК "Вагнера" они предъявили претензию, что те якобы запретили им отход с позиций и ротацию личного состава.
Позже военкор Евгений Линин заявил, что "Поток" является добровольным подразделением, которое воюет, когда хочет. Официальных комментариев по поводу инцидента не было.
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