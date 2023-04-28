Армия России разнесла в щепки штаб обороны Артемовска

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Сегодня, 28 апреля, важные новости пришли из многострадального города Артемовск (украинское название – Бахмут). Как сообщили в главном военном ведомстве нашей страны, мощные российские ракеты уничтожили украинский штаб обороны города.
Сообщается, что удар отечественных ракетчиков пришелся по объединенному штабу, а также подразделениям "Иностранного легиона". Логово украинского противника находилось неподалеку от населенного пункта Константиновка в ДНР.
Благодаря слаженной работе российских бойцов стратегически важный штаб управления незалежных боевиков был уничтожен. Более того, под ударами Вооруженных сил России пали подразделения украинцев в районе Богдановки, Николаевки, Часова Яра и Предтечено в Донецкой республике.
Напомним, ранее стало известно, что бойцы группы "Вагнера" прорвали оборону украинского противника на западе Артемовска. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Российские силы продолжают активное продвижение в этой зоне специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.
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