Атака пришлась по энергообъекту

Сегодня, 29 апреля, тревожные новости пришли из Крымского полуострова. По имеющимся данным, украинские дроны нанесли мощный удар по нефтебазе, расположенной на территории Севастополя. Такими печальными новостями с общественностью поделился мэр города Михаил Развожаев.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что по оценке профильных экспертов, нападение на стратегически важный энергетический объект было осуществлено силами двух беспилотников-камикадзе. Такие выводы были сделаны на основании того, что возгорание на нефтебазе произошло в двух разных местах. По всей видимости, это точки ударов дронов.



Результатом вероломной атаки украинского противника стало повреждение четырех цистерн. Сейчас емкости для хранения топлива практически полностью догорели.



На месте чрезвычайного происшествия работают представители спасательных служб. Эксперты планируют завершить тушение к 18:00. Известно, что Вооруженные силы Незалежной осуществили атаку на мирный город сегодня рано утром. К счастью, по имеющимся данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

