В альянсе говорят все, что вздумается

Запад не видит выгоды в существовании сильной и независимой России. Поэтому перед Соединенными Штатами и их политическими сателлитами стоит задача по дроблению РФ на мелкие, легко управляемые государства.

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Харем подтвердил намерения Североатлантического альянса, заявив, что именно таким Запад видит окончание боевого конфликта на Украине.

"Россия не должна сохранять свои огромные территории и могущество и считать, что имеет право на все, что пожелает. Она просто должна превратиться в разные государства, лишенные такой власти и таких амбиций", – заявил эстонский генерал.

Ранее бывшая глава внешнеполитического ведомства Польши Анна Фотыга выступила в Европейском парламенте, призвав уничтожить Россию за счет проработки концепции "независимых государств" на основе коренных населений под протекторатом Запада, которому, к тому же, решила отвести главную роль в освоении российских богатств.