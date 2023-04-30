Генерал НАТО публично пожелал расчленить Россию

Генерал НАТО публично пожелал расчленить Россию
Мартин Херем. Фото: EERO VABAMÃ„GI/www.globallookpress.com
В альянсе говорят все, что вздумается

Запад не видит выгоды в существовании сильной и независимой России. Поэтому перед Соединенными Штатами и их политическими сателлитами стоит задача по дроблению РФ на мелкие, легко управляемые государства. 

Командующий силами обороны Эстонии Мартин Харем подтвердил намерения Североатлантического альянса, заявив, что именно таким Запад видит окончание боевого конфликта на Украине. 

"Россия не должна сохранять свои огромные территории и могущество и считать, что имеет право на все, что пожелает. Она просто должна превратиться в разные государства, лишенные такой власти и таких амбиций", – заявил эстонский генерал.

Ранее бывшая глава внешнеполитического ведомства Польши Анна Фотыга выступила в Европейском парламенте, призвав уничтожить Россию за счет проработки концепции "независимых государств" на основе коренных населений под протекторатом Запада, которому, к тому же, решила отвести главную роль в освоении российских богатств.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"

Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко

Украинские беспилотники обрушились на Севастополь

Атака пришлась по энергообъекту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей