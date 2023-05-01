Крупный удар по России: сделано заявление о начале контрнаступления ВСУ

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Вероятное контрнаступление украинской армии начнется 9 мая, считает подполковник запаса МВД Олег Иванников. Украинцы захотят первым делом действовать не в зоне СВО, а выйти за ее пределы, нанеся крупный удар по России, заявил он в беседе с URA.RU.
Цель такого шага будет также заключаться и в намерении совершить информационную атаку, поскольку праздник для россиян имеет особое значение. Это, в свою очередь, делает день отличным плацдармом для провокаций.
"Это будет массированная атака дронов. Украинцы буквально по всему миру скупили либо получили бесплатно огромнейшее количество боевых летательных аппаратов", – утверждает эксперт.
Иванников отметил, что ВСУ, скорее всего, начнут собственное наступление, послав на российские территории около тысячи дронов. Попытки прощупать уязвимые места они предпринимают последние несколько недель.
Сведения о начале украинского контрнаступления разнятся. Одни источники утверждают, что оно намечено на конец весны-начало лета, а другие заявляют, что в Киеве пока не знают точных дат, поскольку пока подразделения так и не подготовились к масштабным боевым действиям.
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