Крупный удар по России: сделано заявление о начале контрнаступления ВСУ

Крупный удар по России: сделано заявление о начале контрнаступления ВСУ
Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Тысячи дронов готовы идти в атаку

Вероятное контрнаступление украинской армии начнется 9 мая, считает подполковник запаса МВД Олег Иванников. Украинцы захотят первым делом действовать не в зоне СВО, а выйти за ее пределы, нанеся крупный удар по России, заявил он в беседе с URA.RU. 

Цель такого шага будет также заключаться и в намерении совершить информационную атаку, поскольку праздник для россиян имеет особое значение. Это, в свою очередь, делает день отличным плацдармом для провокаций.

"Это будет массированная атака дронов. Украинцы буквально по всему миру скупили либо получили бесплатно огромнейшее количество боевых летательных аппаратов", – утверждает эксперт.

Иванников отметил, что ВСУ, скорее всего, начнут собственное наступление, послав на российские территории около тысячи дронов. Попытки прощупать уязвимые места они предпринимают последние несколько недель.

Сведения о начале украинского контрнаступления разнятся. Одни источники утверждают, что оно намечено на конец весны-начало лета, а другие заявляют, что в Киеве пока не знают точных дат, поскольку пока подразделения так и не подготовились к масштабным боевым действиям. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"

Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко

Украинские беспилотники обрушились на Севастополь

Атака пришлась по энергообъекту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей