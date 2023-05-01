Жесткое издевательство ВС РФ над ВСУ попало на видео

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Российские военные помимо боевых методов сопротивления также используют психологическое давление на противника. К примеру, в этом им активно помогает ЗС-88, которая работает на базе БТР-80.
Командир звуковещательной станции с позывным "Колокол" рассказал, что технику они используют для общения с ВСУ на растоянии, чтобы подорвать их способность здраво вести боевые действия.
"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюеете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", – произносит он речь в микрофон.
После выступления военные дополнительно дестабилизируют противника с помощью патриотических песен. По их словам, больше всего украинцев провоцирует композиция Олега Газманова, которую ВСУ воспринимают как жесткое издевательство.
Во время боев в Мариуполе российские войска ипользовали песни Виктории Цыгановой, чтобы выманивать противника из укрытия.
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