Жесткое издевательство ВС РФ над ВСУ попало на видео

Жесткое издевательство ВС РФ над ВСУ попало на видео
Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Солдаты "кошмарят" украинцев патриотичными песнями

Российские военные помимо боевых методов сопротивления также используют психологическое давление на противника. К примеру, в этом им активно помогает ЗС-88, которая работает на базе БТР-80.

Командир звуковещательной станции с позывным "Колокол" рассказал, что технику они используют для общения с ВСУ на растоянии, чтобы подорвать их способность здраво вести боевые действия. 

"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюеете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", – произносит он речь в микрофон.

После выступления военные дополнительно дестабилизируют противника с помощью патриотических песен. По их словам, больше всего украинцев провоцирует композиция Олега Газманова, которую ВСУ воспринимают как жесткое издевательство. 

Во время боев в Мариуполе российские войска ипользовали песни Виктории Цыгановой, чтобы выманивать противника из укрытия.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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