Американцы утверждают, что во всем виновата Москва

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифинга отреагировал на атаки украинских беспилотников в Крыму и на других российских территориях. Он отметил, что Вашингтон намеревается и дальше оказывать поддержку украинской стороне.

Патель заявил, что о собственных операциях с беспилотниками должны говорить представители Украины, а не он. Однако отметил, что есть один факт, о котором следует всегда помнить, рассматривая подобные атаки на территории России.

"Очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, США продолжат поддерживать украинских партнеров, как делали это раньше, предпринимая попытки отомстить России за начало СВО, сообщает Общественная служба новостей.

"Мы и впредь будем предпринимать шаги по привлечению к ответственности Российской Федерации", – подытожил он.

Ранее в Ленобласти диверсанты подорвали ЛЭП. Всего на месте обнаружили четыре взрывных устройства, три из которых не сработали. По данным ФСБ, они управлялись с помощью электронного блока, передает RT.

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как сообщает телеканал "360", подозреваются двое мужчин, которых успели зафиксировать камеры наблюдения.