США пообещали отомстить России после инцидента в Севастополе

США пообещали отомстить России после инцидента в Севастополе
Фото: unsplash.com
Американцы утверждают, что во всем виновата Москва

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифинга отреагировал на атаки украинских беспилотников в Крыму и на других российских территориях. Он отметил, что Вашингтон намеревается и дальше оказывать поддержку украинской стороне.

Патель заявил, что о собственных операциях с беспилотниками должны говорить представители Украины, а не он. Однако отметил, что есть один факт, о котором следует всегда помнить, рассматривая подобные атаки на территории России.

"Очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, США продолжат поддерживать украинских партнеров, как делали это раньше, предпринимая попытки отомстить России за начало СВО, сообщает Общественная служба новостей

"Мы и впредь будем предпринимать шаги по привлечению к ответственности Российской Федерации", – подытожил он.

Ранее в Ленобласти диверсанты подорвали ЛЭП. Всего на месте обнаружили четыре взрывных устройства, три из которых не сработали. По данным ФСБ, они управлялись с помощью электронного блока, передает RT

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как сообщает телеканал "360", подозреваются двое мужчин, которых успели зафиксировать камеры наблюдения. 

Источник: Госдеп США ✓ Надежный источник
новости партнеров

Экс-главком Сухопутных войск раскрыл план наступления РФ на Украине

Войска скапливают и концентрируют силы

Евросоюз жестко отомстил Грузии за позицию в отношении России

Грузины накинулись на ЕС с обвинениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей