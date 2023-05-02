Кремль ответил Пентагону на "цифры" о потерях России в СВО

Кремль ответил Пентагону на "цифры" о потерях России в СВО
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Москва заявила, что верить Белому дому нельзя

Соединенные Штаты не могут знать о потерях российской стороны в ходе специальной операции. Пентагон берет цифры с потолка, когда главным ориентиром остается Министерство обороны России, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на публикации западных медиа, ссылающихся на информацию представителя Белого дома Джона Кирби, утверждающего, что РФ якобы потеряла свыше 100 тыс. человек, включая тяжело раненых.

Песков указал, что Штаты не имеют никакой возможности для получения корректных цифр. Необходимо, заверили в Кремле, ориентироваться на данные российского оборонного ведомства.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что Белый дом продолжит оказывать Киеву военную помощь, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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