Незалежные пошли на психологическую атаку

На полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима началось новое обострение на фоне бесконечных заявлений Киева о готовности пойти в контрнаступление. Военные корреспонденты рассказали, что украинские вояки придумали необычный способ, за счет которого надеются "устрашить" наших бойцов.



Бойцы Вооруженных сил украинского государства решили использовать психологическую атаку для того, чтобы воздействовать на военных Армии России, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Как отмечает информационный ресурс РИА ФАН, для реализации этой задачи украинские вояки демонстрируют нашим бойцам образцы новейшего натовского вооружения. Таким образом незалежные надеются "устрашить" российских военных.

Также отряды всушники стали регулярно проводить разведку боем на южном фронте, прощупывая оборону Вооруженных сил Российской Федерации, передает "Свободная пресса".

