Пригожин назвал дату отхода из города

Сегодня, 5 мая, руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с эмоциональным заявлением. Предприниматель сообщил, что его бойцы оставят свои позиции в многострадальном Артемовске (украинское название – Бахмут).



Пригожин даже объявил точную дату – оркестранты собираются покинуть населенный пункт 10 мая. Кроме того, в своем обращении политический деятель адресовал несколько вопросов главе российского Генштаба, руководителю Министерства обороны России и всему народу страны, сообщает телеканал "360".



Руководитель "Вагнера" объявил, что передает отвоеванные позиции подразделениям главного оборонного ведомства нашей страны и отправляется в тыл "зализывать раны", отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



При этом предприниматель особо подчеркнул, что из-за снарядного голода его бойцы обречены на бессмысленную гибель, передает информационный ресурс URA.RU. Пригожин заявил, что не может допустить подобного развития событий, поэтому выводит своих военных в тылы.

