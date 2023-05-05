"Зализать раны": Вагнер отступает из Бахмута из-за снарядного голода

"Зализать раны": Вагнер отступает из Бахмута из-за нехватки снарядов
Евгений Пригожин. Кадр: YouTube
Пригожин назвал дату отхода из города

Сегодня, 5 мая, руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с эмоциональным заявлением. Предприниматель сообщил, что его бойцы оставят свои позиции в многострадальном Артемовске (украинское название – Бахмут).

Пригожин даже объявил точную дату – оркестранты собираются покинуть населенный пункт 10 мая. Кроме того, в своем обращении политический деятель адресовал несколько вопросов главе российского Генштаба, руководителю Министерства обороны России и всему народу страны, сообщает телеканал "360".

Руководитель "Вагнера" объявил, что передает отвоеванные позиции подразделениям главного оборонного ведомства нашей страны и отправляется в тыл "зализывать раны", отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом предприниматель особо подчеркнул, что из-за снарядного голода его бойцы обречены на бессмысленную гибель, передает информационный ресурс URA.RU. Пригожин заявил, что не может допустить подобного развития событий, поэтому выводит своих военных в тылы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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