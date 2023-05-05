Шойгу отдал важное поручение по СВО

Шойгу отдал важное поручение по СВО
Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Министр прибыл с инспекцией к подчиненным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ. Он изучил готовность военной техники и вооружения к отправке российским подразделениям в зоне СВО, сообщает официальный канал ведомства в Telegram. Дополнительно он осмотрел базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.

Во время визита замминистр обороны Кузьменков отметил, что благодаря круглосуточной работе количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. После ремонтных работ все направляют к российский войскам. 

После визита в ЮВО Шойгу поручил Кузьменкову "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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