Озвучен вероятный ответ Москвы на атаку Кремля

Руководство уже продумывает план действий

Российская сторона должна действовать трезво, без лишних эмоций, продумывая план вероятного ответа на провокацию в центре Москвы, считает глава Запорожской ВГА Владимир Рогов. При этом он полагает, что атака беспилотника наконец побудит Россию нанести удары по трем ключевым центрам принятия решений на Украине.

Рогов отмечает, что ответ Москвы должен быть ассимитричным. Крайне важно в сложившейся ситуации уничтожить Главное управление СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и офис президента Владимира Зеленского.

По словам Рогова, Путин предпримет достаточно эффективные шаги, которые в последствии могут ускорить ход развития спецоперации. Следующим станет полное освобождение Запорожья, Одессы и Харькова.