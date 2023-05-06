"Я благодарю Рамзана Ахматовича": Пригожин заявил о передаче позиций в Бахмуте Кадырову

"Я благодарю Рамзана Ахматовича": Пригожин заявил о передаче позиций в Бахмуте Кадырову
Евгений Пригожин. Кадр: YouTube

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за намерение занять позиции в Бахмуте и заявил, что уже связался с представителями, чтобы начать незамедлительно передачу.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала заявление Пригожина.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", – заявил глава ЧВК "Вагнер".

Также Евгений Пригожин выразил слова благодарности Рамзану Кадырову за поддержку и изъявленное желание помочь.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", – добавил он.

Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте осталось чуть больше двух квадратных километров. Населенный пункт будет несомненно взят "силами "Ахмат", заключил глава ЧВК "Вагнер".

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