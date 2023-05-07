ФСБ пресекла теракт на военном аэродроме: завербованного Украиной пилота арестовали

ФСБ пресекла теракт на военном аэродроме: завербованного Украиной пилота арестовали
MOD Russia/www.globallookpress.com
Киев планировал операцию по уничтожению стратегической авиации противника

Федеральная служба безопасности пресекла атаку украинских БПЛА на аэродроме Северский в Ивановской области. Террористический акт украинские спецслужбы планировали против судов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Как пишет Mash, сотрудники ФСБ задержали членов украинской ДРГ. Взрывчатку боевики планировали доставлять на легкомоторном самолете из Черниговской области.

Пилота, а также членов ячейки, завербованных ГУР Министерства обороны Украины, задержали в Тульской области после посадки во время передачи средств поражения.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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