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Федеральная служба безопасности пресекла атаку украинских БПЛА на аэродроме Северский в Ивановской области. Террористический акт украинские спецслужбы планировали против судов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Как пишет Mash, сотрудники ФСБ задержали членов украинской ДРГ. Взрывчатку боевики планировали доставлять на легкомоторном самолете из Черниговской области.
Пилота, а также членов ячейки, завербованных ГУР Министерства обороны Украины, задержали в Тульской области после посадки во время передачи средств поражения.
В Киеве утверждают, что мы тестируем смертоносную технику