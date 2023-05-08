Пригожин высказался о готовящемся контрударе ВСУ

По его мнению, «если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет»

ВСУ начнут наступление, независимо от того, сколько времени бойцы ЧВК "Вагнер" будут брать Бахмут – даже если это продолжится до 2025 года. Так глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слова бывшего посла ЛНР Родиона Мирошника о начале контрнаступления.



Ранее Мирошник не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется после сдачи Бахмута. Пригожин напомнил, что неоднократно высказывался на эту тему.

"Если мы просто будем как можно дольше брать Артемовск, то в любом случае это не приведёт к тому, что они отменят свое контрнаступление. Если мы будем Артемовск брать до 2025 года – это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать. То, о чем говорит Мирошник, – речь исключительно по поводу Артемовского направления", , – передает пресс-служба компании "Конкорд" комментарийбизнесмена.

Пригожин также отметил, что в любом случае ЧВК "Вагнер" необходимо обеспечить необходимым вооружением, чтобы "музыканты" могли втянуть ВСУ в Бахмут, обрезать врагу фланги и продолжить штурмовать.

"А я о чем талдычу длительное время? ВСУ начнут контрнаступление, ликвидировав ЧВК "Вагнер". Для этого надо её втянуть в Артемовск, обрезать фланги и дальше двигаться. А ЧВК "Вагнер" должна иметь достаточное количество вооружения и боеприпасов, чтобы заскочить в Артемовск, выровнять линию фронта, закрепиться и дальше встречать контрнаступление ВСУ, в том числе, оказав поддержку подразделениям российской армии" —подытожил предприниматель.

Напомним, ранее Евгений Пригожин дал комментарий по поводу обещания Минобороны РФ обеспечить ЧВК "Вагнер" необходимым количеством боеприпасов.