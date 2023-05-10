Спортсмен принял мужественное решение

Знаменитый российский боксер и политический деятель Николай Валуев всегда подчеркивал свои четкие патриотические взгляды. После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства спортсмен прикладывает все усилия для того, чтобы отстаивать интересы нашей страны. Валуев даже не побоялся лично отправиться в Донбасс.



Николай поделился леденящей душу историей. Некоторое время назад он побывал в Лисичанске ЛНР. Когда спортсмен находился в этом многострадальном городе, он попал под мощный обстрел со стороны Вооруженных сил Незалежной. Командный пункт обстреляли из мощных ракетных установок HIMARS.



Мужчина, который находился в соседней комнате, погиб.

"Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался", – поделился страшными воспоминаниями Валуев.

Чудом оставшийся живым Николай подчеркнул, что поражен выдержкой живущих в Донбассе людей. Они давно привыкли к бесконечным обстрелам и научились философски смотреть на происходящее. Жители Донбасса верят в победу России и всем сердцем ее ждут.

