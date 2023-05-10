Опубликованы кадры из освобожденной от боевиков Новобахмутовки

Бойцы Армии России смогут усилить наступление на Авдеевку

Ожесточенные бои продолжаются в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Освобождение многострадального населенного пункта Новобахмутовка стало важным достижением российских бойцов.

Кадры из города, который наконец-то очистился от украинских боевиков, публикуют журналисты "Пятого канала".

Отдельно отмечается, что освобождение этого населенного пункта позволит усилить наступление Вооруженных сил России на Авдеевку.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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