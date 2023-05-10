Украина трижды пыталась атаковать Москву 9 мая - Mash

Украина трижды пыталась атаковать Москву 9 мая - Mash
Фото: www.unsplash.com
Незалежные хотели испортить святой праздник

В день празднования Великой Победы украинские боевики пытались напасть на Москву как минимум тремя боевыми беспилотниками. Такая информация появилась в распоряжении Telegram-канала Mash.

Сообщается, что речь идет о мощных дронах UJ-22 Airborne.  Так, один беспилотник удалось сбить в 175 километрах от Белокаменной. Непрошенного крылатого гостя с Украины сбили над населенным пунктом Перемышль под Калугой.

Второй беспилотник удалось посадить на территории Битцевского леса неподалеку от МКАД. Третий летательный аппарат остался в Ломоносовском районе Златоглавой.

Благодаря слаженным действиям российских безопасников инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Ни один из беспилотников не взорвался.

По имеющейся информации, дроны были запущены с территории Черниговской области Незалежной. Путь крылатых до цели составлял порядка шести сотен километров. Известно, что максимальное расстояние, которое могут преодолеть данные беспилотники, составляет 800 километров.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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