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В день празднования Великой Победы украинские боевики пытались напасть на Москву как минимум тремя боевыми беспилотниками. Такая информация появилась в распоряжении Telegram-канала Mash.
Сообщается, что речь идет о мощных дронах UJ-22 Airborne. Так, один беспилотник удалось сбить в 175 километрах от Белокаменной. Непрошенного крылатого гостя с Украины сбили над населенным пунктом Перемышль под Калугой.
Второй беспилотник удалось посадить на территории Битцевского леса неподалеку от МКАД. Третий летательный аппарат остался в Ломоносовском районе Златоглавой.
Благодаря слаженным действиям российских безопасников инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Ни один из беспилотников не взорвался.
По имеющейся информации, дроны были запущены с территории Черниговской области Незалежной. Путь крылатых до цели составлял порядка шести сотен километров. Известно, что максимальное расстояние, которое могут преодолеть данные беспилотники, составляет 800 километров.
Всего погибли 40 человек