Бои в городе идут несколько месяцев

Российским подразделениям удалось оттеснить ВСУ за улицу Чайковского в Бахмуте. Сейчас противник отступил от прежних позиций, пытаясь выставить новые оборонные рубежи, утверждает боец ЧВК "Вагнер". Несмотря на продвижение российских солдат, украинские войска продолжают оказывать серьезное сопротивление, отметил он.

По словам вагнеровца, ВСУ все также ведут интенсивный обстрел российских позиций, сообщает телеканал "360". Однако в боях за город это, вероятно, станет финальной точкой, поскольку до окончательного освобождения осталось совсем немного.

"Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти", – сделал он громкое заявление, передает RT.

К четвергу бойцы ЧВК смогли зачистить квартал вблизи Учебно-научного профессионально-педагогического института, пишет "Свободная пресса".