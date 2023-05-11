Зафиксирована массовая атака России со стороны Украины

ВСУ попытались ударить сразу по нескольким регионам

Минувшим вечером и утром было зафиксировано массовое нашествие БПЛА на российскую территорию. Большинство аппаратов обнаружили в Белгородской области, однако пострадали и другие регионы.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в области над частными домами сдетонировали два беспилотника. Были повреждены два жилых строения и один автомобиль, передает телеканал "360". Жертв среди населения нет.

Позже стало известно о попытке атаки воинской части в Курской области с помощью дрона. Он был сбит силами ПВО и упал поблизости от недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов. По данным "Радио 1", БПЛА был сделан из подручных материалов – водопроводной трубы и мебельной фурнитуры.

На этом нашествие беспилотников не закончилось. Утром, 11 мая, курский губернатор Роман Старовойт сообщил об атаках на поселок Теткино, пять ударов нанесли по подстанции, в результате чего в регионе нарушено электроснабжение.

Нападению подверглась и Брянская область. Губернатор Александр Богомаз заявил, что удар был нанесен по Клинцовской нефтебазе с помощью дрона.

"В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", – приводит его слова URA.RU.

Также утром под Джанкоем в Крыму обнаружили коптер с камерой. Спустя время оказалось, что его запустили российские военные.