Вмешался президент: что известно об инциденте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

Ситуацию удалось решить

Российские подразделения вагнеровцев некоторое время назад пожаловались на снарядный голод. Они не могли получить необходимые боеприпасы для продолжения операции в Бахмуте (Артемовске). Однако генерал-майор Сергей Липовой утверждает, что все уже было улажено.

По его словам, инцидент произошел из-за межведомственной разобщенности. Отрицать заслуги ЧВК "Вагнер" в зоне СВО нельзя, но толковали их в силовых структурах по-разному. Это, утверждает герой России, и спровоцировало проблемы с поставками боеприпасов.

"Но в конфликт вмешался верховный главнокомандующий. <...> Вопрос с боеприпасами снят, они (ЧВК "Вагнер") продолжают штурмовать, успешно вести наступления в районе Артемовска", – отметил военный.

Липовой подчеркнул, что, согласно последним сводкам, город практически перешел под контроль российской стороны.