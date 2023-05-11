Вмешался президент: что известно об инциденте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

Вмешался президент: что известно об инциденте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"
Фото: Pool /Wagner Group/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ситуацию удалось решить

Российские подразделения вагнеровцев некоторое время назад пожаловались на снарядный голод. Они не могли получить необходимые боеприпасы для продолжения операции в Бахмуте (Артемовске). Однако генерал-майор Сергей Липовой утверждает, что все уже было улажено.

По его словам, инцидент произошел из-за межведомственной разобщенности. Отрицать заслуги ЧВК "Вагнер" в зоне СВО нельзя, но толковали их в силовых структурах по-разному. Это, утверждает герой России, и спровоцировало проблемы с поставками боеприпасов. 

"Но в конфликт вмешался верховный главнокомандующий. <...> Вопрос с боеприпасами снят, они (ЧВК "Вагнер") продолжают штурмовать, успешно вести наступления в районе Артемовска", – отметил военный.

Липовой подчеркнул, что, согласно последним сводкам, город практически перешел под контроль российской стороны.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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