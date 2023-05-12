"Потеряем немедленно": Рогозин предупредил об ударе по российским спутникам

"Потеряем немедленно": Рогозин предупредил об ударе по российским спутникам
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-глава космической корпорации обрисовал текущую ситуацию

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что у России есть все необходимые средства для уничтожения американских спутников, которые оказывают помощь Украине в конфликте. Это также касается и системы связи Starlink. Однако такое решение Москвы непременно повлечет за собой плохие последствия. Об этом он рассказал в беседе с "Говорит Москва".

Рогозин подчеркнул, что российская сторона способна уничтожить такие спутники очень быстро. И как только они будут выведены из строя, в международной повестке это окажется казусом белли и существенным поводом к началу войны в космосе.

"И тогда мы потеряем немедленно не только полностью свою космическую группировку, она будет тоже уничтожена, но и будут какие-то иные действия", – сказал он.

Бывший глава "Роскосмоса" подчеркнул, что в эскалации противостояния сейчас нет необходимости.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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