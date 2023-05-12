Минобороны выступило с важным заявлением о наступлении ВСУ

Минобороны выступило с важным заявлением о наступлении ВСУ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы пошли в атаку

Минувшим днем украинская стороне предприняла попытки провести наступательные действия на Соледарском направлении. Была задействована вся линия соприкосновения в 95 км, сообщили в российской Министерстве обороны.

По информации ведомства, украинская сторона задействовала в операции более тысячи военных, около 40 танков, а также специальную технику. Всего подразделения ВСУ предприняли 20 атак. 

"Все атаки подразделений противника отражены, прорывов обороны российских войск не допущено", – пояснили в Минобороны.

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