В Минобороны раскрыли боевые потери ВСУ

Противнику нанесено огромное поражение в живой силе

Два российских полковника погибли при отражении атаки ВСУ в в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. 

Как отмечает источник, полковник Макаров лично руководил боем под Бахмутом, где ВСУ пытались атаковать российские подразделения. Три атаки были отражены, однако в ходе последней командир получил серьезное ранение и погиб при эвакуации, передает "Пятый канал".

При исполнении долга скончался полковник Бровко, получивший осколочные ранения при отражении атаки противника, уточнили в Минобороны.

За сутки ВС РФ уничтожили свыше 400 военнослужащих противника. Уничтожено двенадцать танков и 18 БМП.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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