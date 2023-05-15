Действия головорезов поражают своей жестокостью

На территории многострадального Артемовска (украинское название – Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Украинские боевики понимают, что их песенка спета и при отходе идут на страшные зверства. Так, стало известно, что при бегстве украинцы намеренно подожгли многоэтажный дом с жильцами.



Абсолютно бессмысленный с точки зрения военной стратегии шаг осуществлен исключительно из-за бессильной злобы кровавых убийц. Леденящей душу информацией с общественностью поделился местный житель Олег Корнеев, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



Мужчина, которого эвакуировали из зоны боев, рассказал, что в подвале многоэтажного дома прятались перепуганные мирные жители. Незалежные боевики знали об этом и специально подожгли дом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Более того, в людей, которые пытались покинуть горящее здание, украинцы открывали огонь на поражение, добавляет издание "Общественная служба новостей". Украинские боевики привыкли издеваться над безоружными гражданами и с удовольствием идут на жестокие убийства.

