Российские военные случайно раскрыли позиции НАТО по снимкам

Российские военные случайно раскрыли позиции НАТО по снимкам
Фото: соцсети
Атака на Киев обернулась тактической победой ВС РФ

Издание Reuters опубликовало фотографии обстрела украинской столицы ночью с 15 на 16 мая. На них подробно показаны места срабатывания систем ПВО, поскольку журналисты фотографировали все с большой высоты и в обзорном формате.

Благодаря снимкам российским военным стали известны позиционные районы переданных США комплексов Patriot. Как пишет "Русская весна", системы непременно сопровождают американские военные советники.

Минувшей ночью порядка пяти районов Киева подверглись обстрелу. Как сообщили в местной военной администрации, атака стала самой исключительной за последнее время, сообщает Общественная служба новостей.

Источник: Telegram
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