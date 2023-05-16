Британия передаст Украине новые беспилотники

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Британские специалисты специально для Киева сделали дроны-камикадзе, способные быть на расстоянии 200 км от точки управления. В Лондоне отметили, что они будут готовы для отправки ВСУ в ближайшее время.
По версии британских СМИ, корпус беспилотников был разработан крайне быстро и модифицирован при меньших затратах, чем аналоги. Эксперты предполагают, что детали к ним печатали на 3D-принтере, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Власти Великобритании отмечают, что эти БПЛА нельзя использовать для ударов по территории России, за исключением новых или присоединенных ранее регионов.
Москва бросила взор на бывшие советские республики