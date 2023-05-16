Макрон послал Путину тайный сигнал на встрече с Зеленским

Макрон послал Путину тайный сигнал на встрече с Зеленским
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер старается усидеть на нескольких стульях

Президент Франции Эммануэль Макрон снова отличился своими двуличием и коварством, заявил журналист The New York Sun Энтони Грант. Причиной такого высказывания в адрес лидера стал сигнал, который, по его мнению, Макрон послал Путину во время встречи с Зеленским в Париже.

Француский глава отметил, что страна продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, однако Европа должна воздерживаться от противодействия России. При этом Париж отказывается официально разглашать данные об объемах предоставленной военной техники и денежных средств. Поэтому политики США нередко обвиняют Францию в "формальных" поставких Украине.

Позже Макрон заявил, что Россия уже потерпела "геополитическое поражение" и попала в "вассальную зависимость" от коммунистического Китая. Однако, несмотря на все резкие заявления, Москва, вероятно, позитивно позитивно отнесется к недавнему политическому маневру лидера, пока остальные европейские политики сосредоточены на других вопросах.

"Макрон подмигнул Кремлю, пообещав ограниченную помощь Киеву", – пишет журналист.

По его мнению, президент Франции ведет двойную игру, стараясь угодить и своим ближайшим партнерам по ЕС, и России, которую он давно хотел бы видеть в своих союзниках. Поэтому Париж старается в минимальном объеме оказывать помощь украинцам, но и уговаривает французские компании не уходить с российского рынка. 

Источник: The New York Sun ✓ Надежный источник
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