Лидер старается усидеть на нескольких стульях

Президент Франции Эммануэль Макрон снова отличился своими двуличием и коварством, заявил журналист The New York Sun Энтони Грант. Причиной такого высказывания в адрес лидера стал сигнал, который, по его мнению, Макрон послал Путину во время встречи с Зеленским в Париже.

Француский глава отметил, что страна продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, однако Европа должна воздерживаться от противодействия России. При этом Париж отказывается официально разглашать данные об объемах предоставленной военной техники и денежных средств. Поэтому политики США нередко обвиняют Францию в "формальных" поставких Украине.

Позже Макрон заявил, что Россия уже потерпела "геополитическое поражение" и попала в "вассальную зависимость" от коммунистического Китая. Однако, несмотря на все резкие заявления, Москва, вероятно, позитивно позитивно отнесется к недавнему политическому маневру лидера, пока остальные европейские политики сосредоточены на других вопросах.

"Макрон подмигнул Кремлю, пообещав ограниченную помощь Киеву", – пишет журналист.

По его мнению, президент Франции ведет двойную игру, стараясь угодить и своим ближайшим партнерам по ЕС, и России, которую он давно хотел бы видеть в своих союзниках. Поэтому Париж старается в минимальном объеме оказывать помощь украинцам, но и уговаривает французские компании не уходить с российского рынка.