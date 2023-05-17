Воздушная засада: истребитель ВС РФ уничтожил американский Patriot в Киеве

Воздушная засада: истребитель ВС РФ уничтожил американский Patriot в Киеве
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Хваленый комплекс превратился в пепел

Мощный российский истребитель-перехватчик МиГ-31К блестяще справился с поставленной перед ним задачей и уничтожил один из распиаренных американских ракетных комплексов Patriot.

Такой информацией с журналистами поделился осведомленный источник, передает телеканал "360". Носитель гиперзвуковых снарядов "Кинжал" обрушился на боевую машину врага, размещенную на территории украинской столицы.

Собеседник журналистов подчеркнул, что на руку бойцам Армии России сыграла колоссальная скорость выпущенных ракет, передает интернет-издание "Свободная пресса". Удар был настолько стремительным, что противник не успел ничего понять и отреагировать.

"ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады", – поделился информацией источник.

Информационный ресурс URA.RU отмечает, что мощные русские ракеты способны поразить объекты противника за считанные минуты. Именно поэтому украинцы не успевают переместить маломаневренные системы, которые в итоге обращаются в пепел.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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