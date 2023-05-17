Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

На разных частях фронта продолжаются активные бои. В интернет-пространстве появились яркие кадры с работой русской артиллерии. Установки "Гвоздика", не зная пощада, перемалывают живую силу противника.



Кадры из зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима публикуют журналисты "Пятого канала".

Сообщается, что русские "Гвоздики" работают круглосуточно. Их главная задача – контрбатарейная борьба и ликвидация вражеской техники. На видеоролик попала работа установок в районе Белогоровки в Донбассе.