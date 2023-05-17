Не смыкая глаз: как русская "Гвоздика" уничтожает противника в зоне СВО

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На разных частях фронта продолжаются активные бои. В интернет-пространстве появились яркие кадры с работой русской артиллерии. Установки "Гвоздика", не зная пощада, перемалывают живую силу противника.
Кадры из зоны проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима публикуют журналисты "Пятого канала".
Зарубежные интернет-пользователи не стали скрывать эмоции