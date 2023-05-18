Объявлен месяц вероятного начала переговоров по Украине

Объявлен месяц вероятного начала переговоров по Украине
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев может потерять поддержку Запада в ближайшее время

Текущий объем военной поддержки Украины со стороны США вряд ли сможет продлиться долго, особенно в свете грядущих президентских выборов в стране. Сейчас американцы делают ставку на украинское контрнаступление, которое в итоге решит дальнейшую судьбу конфликта, пишет FT со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

По его словам, нынеший уровень поддержки Украины может поддерживаться еще от силы в течение года. Байден, согласно его официальным заявлениям, не собирается изменять своей стратегии, а его главный оппонент Дональд Трамп, напротив, известен критикой неограниченных поставок оружия и техники ВСУ, а также передачи денежных средств налогоплательщиков.

"Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", – указывается в статье.

При этом источники говорят, что если через пять месяцев Украина не добьется значительных успехов, то уже в сентябре Запад начнет оказывать колоссальное давление на Киев для начала переговорного процесса с Москвой.

До сих пор украинская сторона так и не решилась на начало контрнаступления. Сперва утверждалось, что все произойдет в начале весны, после – в конце апреля и середине мая. По итогу все сдвинулось на июнь, но пойдут ли ВСУ в атаку в следующем месяце неизвестно. Американские аналитики утверждают, что предвестником начала наступления со стороны Украины станет скопление большого количества западной техники, передает URA.RU

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров пошутил про "кукарекающего" Макрона

И ответил на колкости Парижа

"Двоих не вынесем": в Европе заявили о выборе между Украиной и Турцией

Грядет серьезное перестроение мира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей