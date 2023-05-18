Объявлен месяц вероятного начала переговоров по Украине

Киев может потерять поддержку Запада в ближайшее время

Текущий объем военной поддержки Украины со стороны США вряд ли сможет продлиться долго, особенно в свете грядущих президентских выборов в стране. Сейчас американцы делают ставку на украинское контрнаступление, которое в итоге решит дальнейшую судьбу конфликта, пишет FT со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

По его словам, нынеший уровень поддержки Украины может поддерживаться еще от силы в течение года. Байден, согласно его официальным заявлениям, не собирается изменять своей стратегии, а его главный оппонент Дональд Трамп, напротив, известен критикой неограниченных поставок оружия и техники ВСУ, а также передачи денежных средств налогоплательщиков.

"Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", – указывается в статье.

При этом источники говорят, что если через пять месяцев Украина не добьется значительных успехов, то уже в сентябре Запад начнет оказывать колоссальное давление на Киев для начала переговорного процесса с Москвой.

До сих пор украинская сторона так и не решилась на начало контрнаступления. Сперва утверждалось, что все произойдет в начале весны, после – в конце апреля и середине мая. По итогу все сдвинулось на июнь, но пойдут ли ВСУ в атаку в следующем месяце неизвестно. Американские аналитики утверждают, что предвестником начала наступления со стороны Украины станет скопление большого количества западной техники, передает URA.RU.