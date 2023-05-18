Группа украинских диверсантов попыталась прорваться внутрь России

Инциидент произошел в Белгородской области

Telegram-канал Shot сообщил о попытке 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию России. Все произошло в Белгородской области.

Источники утверждают, что нападение удалось отбить пограничникам. Они встретили противника массированным огнем, из-за чего ДРГ пришлось отступить.