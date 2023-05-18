Группа украинских диверсантов попыталась прорваться внутрь России

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Telegram-канал Shot сообщил о попытке 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию России. Все произошло в Белгородской области.
Источники утверждают, что нападение удалось отбить пограничникам. Они встретили противника массированным огнем, из-за чего ДРГ пришлось отступить.
И ответил на колкости Парижа
Войска взламывают ракетные системы противника, из-за чего ракеты ВСУ не могут попасть в цель