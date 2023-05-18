Всплыло предупреждение Путина о судьбе Patriot на Украине

Всплыло предупреждение Путина о судьбе Patriot на Украине
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер говорил о последствиях решения Запада

Удар по Киеву в минувший вторник привел к уничтожению пяти установок ЗРК Patriot, утверждают в российском Минобороны. Украинская сторона это опровергает, рассказывая о сбитии "Кинжалов". И на фоне разворачивающегося информационного противостояния в США напомнили, что перед поставками комплексов президент России Владимир Путин делал предупреждение о том, какая судьба будет ждать "Патриоты" в случае поставок Украине.

Издание Military Watch Magazine пишет, что еще в декабре лидер отмечал, что российские военные будут уничтожать западное вооружение после передачи его ВСУ.

"Сейчас говорят, что могут поставить Patriot. Ладно, пусть делают. Patriot мы тоже расколем как орех, и что-то нужно будет установить на его место, нужно разработать новые системы – это сложный и длительный процесс", – говорил Путин.

Также президент отмечал, что "противоядие" можно найти к абсолютно любому оружию.

Источник: Military Watch Magazine
новости партнеров

Лавров пошутил про "кукарекающего" Макрона

И ответил на колкости Парижа

19FortyFive: у России появилось убойное средство против американских HIMARS

Войска взламывают ракетные системы противника, из-за чего ракеты ВСУ не могут попасть в цель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей