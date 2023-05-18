Всплыло предупреждение Путина о судьбе Patriot на Украине

Лидер говорил о последствиях решения Запада

Удар по Киеву в минувший вторник привел к уничтожению пяти установок ЗРК Patriot, утверждают в российском Минобороны. Украинская сторона это опровергает, рассказывая о сбитии "Кинжалов". И на фоне разворачивающегося информационного противостояния в США напомнили, что перед поставками комплексов президент России Владимир Путин делал предупреждение о том, какая судьба будет ждать "Патриоты" в случае поставок Украине.

Издание Military Watch Magazine пишет, что еще в декабре лидер отмечал, что российские военные будут уничтожать западное вооружение после передачи его ВСУ.

"Сейчас говорят, что могут поставить Patriot. Ладно, пусть делают. Patriot мы тоже расколем как орех, и что-то нужно будет установить на его место, нужно разработать новые системы – это сложный и длительный процесс", – говорил Путин.

Также президент отмечал, что "противоядие" можно найти к абсолютно любому оружию.