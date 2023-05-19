ЗРК Patriot страшно опозорился при попытке перехватить русский "Кинжал"

ЗРК Patriot страшно опозорился при попытке перехватить русский "Кинжал"
Фото: www.unsplash.com
Система показала свою несостоятельность

Вашингтонская администрация на протяжении долгого времени всячески нахваливала ракетные комплексы Patriot.  Однако Армия России успешно громит отправленные на территорию украинского государства установки. В США рассказали, как Patriot опозорился, охотясь за гиперзвуковую ракету "Кинжал" Вооруженных сил нашей страны.

Хваленый американский комплекс приложил все усилия для того, чтобы сбить русскую ракету, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Однако во время охоты на "Кинжал" установка впустую потратила все свои 32 ракеты.

Patriot хаотично расшвыривал снаряды во все стороны, но так и не поразил российскую ракету, передает телеканал "360". Разумеется, подобного рода фиаско стало большим позором для всего военно-промышленного комплекса Америки.

Эксперты подсчитали, что общая стоимость разлетевшихся в разном направлении ракет составила порядка 96 миллионов долларов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Патриотов" решили поставить на защиту украинской столицы. Из-за низкой маневренности установок их нельзя разместить ближе к фронту. Теперь комплексы трудятся в глубоком тылу, стараясь защитить критически важную инфраструктуру Незалежной. Однако и там российские снаряды успешно громят вражескую технику.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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